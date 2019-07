Trump este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că este gata să garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, deţinut în Suedia, şi că i-a spus acest lucru premierului suedez, informează AFP şi dpa. "Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu premierul suedez, Stefan Lofven, care m-a asigurat că cetăţeanul american ASAP Rocky va fi tratat corect", a scris preşedintele american pe Twitter. "L-am asigurat că ASAP nu ar risca să fugă şi m-am oferit să garantez personal pentru eliberarea lui pe cauţiune sau altă alternativă", a adăugat el. "Echipele noastre vor continua să vorbească şi noi am convenit să vorbim din nou în 48 de ore!", a precizat Donald Trump. ASAP Rocky, în vârstă de 30 de ani, al cărui nume real este Rakim Mayers, este suspectat de agresiune după o altercaţie pe 30 iunie la Stockholm. A fost arestat în 3 iulie în capitala suedeză, după un concert, împreună cu alte trei persoane. Un tribunal a subliniat apoi că el prezintă un "risc de a fugi", iar un procuror a cerut vineri menţinerea sa în detenţie până pe 25 iulie. El riscă până la doi ani de închisoare. Situaţia sa a ajuns la urechile lui Donald Trump, căruia vedeta de reality-show Kim Kardashian - care a fost primită de mai multe ori la Casa Albă - i-a cerut să intervină. Vineri, preşedintele Statelor Unite a scris pe Twitter că a discutat şi cu soţul lui Kim Kardashian, rapperul Kanye West, despre "încarcerarea lui ASAP Rocky''. "Atât de mulţi oameni ar dori să vadă acest lucru rezolvat rapid!", a scris Donald Trump. Originar din New York, ASAP Rocky a devenit cunoscut în 2011 cu lansarea unei compilaţii numite "Live. Love.ASAP''. În 2013, a continuat cu primul său album cu titlul "Long. Live.ASAP''. Mai mult de 610.000 de persoane au semnat o petiţie pe internet #JusticeForRocky cerând eliberarea lui.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)