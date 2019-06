„Trump Heights”, o noua asezare israeliana, dedicata presedintelui american, in Inaltimile Golan

Trump Heights google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul israelian Benjamin Netanyahu a inaugurat o noua asezare in Inaltimile Golan, numita dupa presedintele american Donald Trump – „Trump Heights”, conform BBC. La ceremonie, Netanyahu a declarat ca Trump Heights il va onora pe Trump pentru decizia sa de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra teritoriului. Donald Trump, din ce in ce mai slab cotat in sondaje! Iata cine ii ia locul Inca nu au inceput lucrarile de constructie insa un semn cu numele lui Trump si steagurile Israelului si SUA a fost inaugurat. Criticii au numit aceasta decizie ca fiind o miscare de publicitate fara nicio autoritate legala. Israelul a capturat Inaltimile Golan de la Siria in razboiul din 1967. In ...