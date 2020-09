Trump i-a spus unei foste purtatoare de cuvant la Casa Alba "sa se sacrifice pentru echipa" dupa ce Kim Jong-un i-a facut cu ochiul

Presedintele american Donald Trump i-a spus lui Sarah Sanders, pe cand era purtatoare de cuvant la Casa Alba, "sa se sacrifice pentru echipa" dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un i-a facut cu ochiul in timpul unei intalniri in Singapore din iunie 2018, a fost dezvaluit in cartea de memorii "Speaking for Myself", care va fi lansata pe 8 septembrie, informeaza The Guardian.