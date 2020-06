Trump ii indeamna pe guvernatori sa mobilizeze Garda Nationala impotriva manifestatiilor

Donald Trump a anuntat vineri ca i-a indemnat pe guvernatorii statelor americane sa cheme Garda Nationala impotriva manifestatiilor - in pofida faptului ca protestele sunt in esenta pasnice, dupa ce au fost urmate uneori de violente - organizate in toata America dupa moartea lui George Floyd, un barbat de culoare, in timpul unei arestari de catre politisti albi.