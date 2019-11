Trump il decoreaza pe Conan, ”cel mai celebru caine din lume”, eroul operatiunii impotriva lui al-Baghdadi; Casa Alba a transmis semnale contradictorii si a anuntat initial ca este vorba despre o catea

Donald Trump l-a prezentat la Casa Abă pe ”Conanan, probabil cel mai celebru câine din lume!” al armatei americane care a participat la raidul care a condus în octombrie, în Siria, la moartea liderului grupării jihadiste Statul Islamic Abu Bakr al-Baghdadi, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Conan a făcut o treabă fantastică”, a subliniat luni preşedintele Statelor Unite, în prezenţa soţiei sale, Melania, şi a vicepreşedintelui Mike Pence. Conan, the military service dog who officials say was wounded during a U.S. special forces raid that led to the death of Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi, made an appearance at the White House on Monday https://t.co/lOasjwEizn pic.twitter.com/4oA4mrZVT3 (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); — Reuters (@Reuters) November 25, 2019 ”Acest câine este incredibil, atât de strălucit şi de inteligent”, a adăugat el, precizând că celebrul ciobănesc Malinois a primit o ”medalie şi o plachetă”. În faţa jurnaliştilor, Mike Pence a mângâiat amical câinele, care era ţinut în lesă. Donald Trump a stat relativ la distanţă de câine. Preşedintele a folosit substantivul propriu masculin pentru a-l desemna pe Conan, însă Casa Albă a transmis semnale contradictorii. După ce a anunţat iniţial că este o vorba despre o căţea, preşedinţia a precizat că este un câine. Încă de la anunţarea, la 27 octombrie, a morţii în nord-vestul Siriei a celui mai căutat jihadist din lume, preşedintele american a lăudat activitatea acestui câine ”magnific”. Iar în ultimele săptămâni miliardarul republican - care nu deţine un câine, spre deosebire de predecesorii săi - ...