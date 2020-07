Trump isi aroga supranumele de "The Lone Warrior" pe Twitter si provoaca o avalansa de ironii

Donald Trump, acuzat cu privire la modul in care gestioneaza pandemia covid-19, de luarea apararii adeptilor suprematiei albilor si alimentarea urii rasilae in tara, dar si in scandalul primelor ruse si care se simte singur inaintea alegerilor prezidentiale, si-a revendicat un nou supranume pe Twitter, "The Lone Warrior" ("luptatorul singuratic"), relateaza The Huffington Post.