Trump l-a 'furat' pe Prince in campania electorala: Melodia 'Purple Rain' folosita fara acord, joi, de liderul de la Casa Alba

Donald Trump a folosit piesa "Purple Rain" a lui Prince, joi, la un miting organizat în contextul campaniei sale electorale, la Target Center din Minneapolis, generând ulterior o reacție negativă din partea celor care administrează moștenirea cântărețului american, potrivit tmz.com, potrivit Mediafax.

Donald Trump a folosit piesa "Purple Rain" la un miting organizat în orașul natal al lui Prince, la aproape un an de când cei care se ocupă de organizarea campaniei electorale a președintelui american au fost de acord să nu mai utilizeze cântecele muzicianului.

Decizia de a difuza piesa lui Prince i-a supărat pe cei care administrează moștenirea cântărețului, care au declarat: "Președintele Trump a difuzat melodia Purple Rain a lui Prince, în seara aceasta, în Minneapolis, la un eveniment, deși, în urmă cu un an, a confirmat că nu vor mai fi folosite piesele cântărețului în campania electorală. Administratorii moștenirii nu îi vor acorda niciodată permisiunea lui Trump de a folosi cântecele lui Prince".

În octombrie 2018, avocații celor care administrează averea lui Prince le-au trimis o scrisoare membrilor echipei lui Trump, cerându-le să nu mai folosească piesele acestuia. Aceștia au răspuns solicitării, declarând că sunt de acord cu cererea avocaților.

Nu este clar dacă vor fi luate măsuri împotriva lui Trump.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat, a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP". Într-o carieră de peste 35 de ani a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.