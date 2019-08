Trump, la intalnirea cu Iohannis: Mi-ar placea sa vizitez Romania

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele american Donald Trump a afirmat, marţi, la întâlnirea cu omologul său român, Klaus Iohannis, că i-ar plăcea să viziteze România. "Este o onoare să fiu aici cu preşedintele României, care este foarte respectat. A făcut o treabă foarte bună. Am auzit că vine o perioadă de campanie în România, dar îmi imaginez că veţi face foarte bine, pentru că sunteţi foarte talentat, îi iubiţi pe oameni şi avem o relaţie foarte bună. SUA în România este mai bine ca niciodată. Vă mulţumesc. Avem schimburi mari, afaceri, multe schimburi comerciale cu românii, care sunt foarte talentaţi, noi cumpărăm, ei cumpără. Avem mulţi români aici, în SUA, oameni de succes. (...) Sunt oameni care iubesc România", a spus Trump. Iohannis a precizat că sunt foarte mulţi români care locuiesc în SUA. "Aş vrea să subliniez că este important că mă aflu din nou aici cu domnul preşedinte şi avem oportunitatea să discutăm despre parteneriatul foarte bun. Sub conducerea dumneavoastră am progresat şi vom continua să facem acest lucru. Este foarte important pentru noi şi cred că suntem pe calea cea bună şi vă mulţumesc", a spus preşedintele Iohannis. Preşedintele american a afirmat că i-ar plăcea să vină în vizită în România, adăugând că este o chestiune pe care o va discuta cu omologul său român. "Mi-ar plăcea. (...) Este o chestiune pe care o vom discuta", a spus Trump. AGERPRES/(editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)