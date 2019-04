Trump le spune americanilor sa-si vaccineze copiii

Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Desi in trecut a avut cateva remarci controversate privind vaccinarile, Donald Trump a insistat, vineri, asupra importantei vaccinarii impotriva rujeolei,o boala care a revenit in SUA, la 19 ani dupa ce a fost oficial eliminata. "Este necesar sa fie vaccinati, este foarte important", a declarat Trump din gradinile Casei Albe, relateaza AFP. Inainte de a fi ales presedinte, Trump corela tulburarile legate de autism de injectarea mai multor doze simultane de vaccin, insa el nu si-a mai exprimat aceasta opinie in ultimul timp. In SUA au fost raportate 695 cazuri de rujeola de la 1 ianuarie (niciun deces), astfel incat 2019 reprezinta anul cu cele mai multe imbolnaviri din 2000, cand aceasta ...