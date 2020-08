Trump: Nu cred ca vom putea sti cum se incheie alegerile saptamani, luni, poate niciodata!

În plină controversă cu privire la reformarea serviciului poştal american şi în faţa îngrijorărilor cu privire la posibilitatea unui flux extraordinar de mare de voturi prin corespondenţă din cauza pandemiei de COVID-19, care ar putea copleşi organizatorii, preşedintele republican susţine de săptămâni întregi că rezultatele mult aşteptate ar putea fi amânate, informează Agerpres. “Nu vom […] The post Trump: Nu cred că vom putea şti cum se încheie alegerile săptămâni, luni, poate niciodată! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.