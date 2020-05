Trump șocheaza lumea medicala: Se trateaza preventiv, de 10 zile, cu hidroxiclorochina!

”Iau de o săptămână şi jumătate (…). Iau un comprimat pe zi”, a declarat președintele SUA, luni, într-o discuţie cu jurnaliştii, la sediul Executivului, provocând reacţii dure în lumea ştiinţifică şi politică. Hidroxiclorochina este folosită de mult timp împotriva malariei, însă eventuala sa eficienţă împotriva noului coronavirus nu a fost demonstrată, până în prezent, de […] The post Trump șochează lumea medicală: Se tratează preventiv, de 10 zile, cu hidroxiclorochină! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.