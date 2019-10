Trump posteaza pe Twitter un montaj fotografic in care-l decoreaza pe cainele ”erou” Conan

Preşedintele american Donald Trump a publicat pe contul de Twitter o fotografie care-l costă, ca adesea, un val de sarcasm, comentează The Huffington Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În imagine, preşedintele american îi pune o medalie la gât câinelui care ar fi contribuit la descoperirea şi eliminarea liderului Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi. Însă se poate observa uşor că este vorba despre un montaj, realizat de site-ul ultraconservator The Daily Wire, care nu a omis să înlocuiască medalia cu laba unui câine. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Postarea, miercuri, intervine la trei zile de la operaţiunea efectuată în Siria împotriva fondatorului SI, o operaţiune în care acest ciobănesc belgian (Malinois) ar fi participat. Duminică, Trump a susţinut o alocuţiune la Casa Albă, în care a anunţat moartea liderului terorist, în care a ţinut să laude ”super treaba” făcută de animal. Acest montaj grosolan este realizat cu o fotografie reală din 2017, la decorarea lui James McCloughan, un veteran care a salvat viaţa unui nunmăr de zece camarazi în Războiul din Vietnam. James McCloughan a fost înlocuit în montaj cu câinele ”erou” atât de admirat de Trump. În Statele Unite, o ţară în care armata şi militarii ocupă un loc important în societate, mulţi nu au apreciat să vadă faţa lui James McCloughan dispărând din imagine. Ei consideră că acest lucru este foarte lipsit de respect. Veteranul a părut amuzat de deturnarea fotografiei, după ce a comparat cele două imagini, scrie The New York Times (NYT). Rănit în misiune, câinele, pe nume “Conan” - un nume confirm ...