Trump pozitiv la COVID-19: Mesajele de sustinere vin din intreaga lume

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins vineri că "optimismul" şi "vitalitatea" omologului său Donald Trump, testat pozitiv la COVID-19, îl vor ajuta să învingă virusul, în timp ce şeful OMS, o organizaţie denigrată de Washington, i-a urat o "recuperare rapidă" cuplului prezidenţial, relatează sâmbătă France Presse. Foto: (c) MICHAIL KLIMENTYEV SPUTNIK KREMLIN/EPA "Sunt convins că vitalitatea dumneavoastră naturală, vigoarea spiritului şi optimismul vă vor ajuta să depăşiţi acest virus periculos", a declarat preşedintele rus într-o telegramă către Trump, potrivit unui comunicat al Kremlinului. Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cărui organizaţie a fost acuzată de preşedintele SUA de incompetenţă în gestionarea pandemiei, a postat de asemenea pe Twitter "cele mai bune urări pentru o recuperare completă şi rapidă" cuplului prezidenţial. Foto: (c) Zhang Cheng/Xinhua În aprilie, Trump, criticat în Statele Unite pentru gestionarea crizei, a lansat un atac complet asupra OMS, acuzând-o că este prea apropiată de China, de unde a început epidemia, după ce a întârziat să avertizeze despre pericolele bolii, şi a demarat procedurile de retragere din organizaţie, al cărei principal contribuitor este Washingtonul. Charles Michel, preşedintele Consiliului European, instituţie reprezentând statele membre ale UE, a fost primul care a reacţionat vineri dimineaţă, urându-i sobru pe Twitter o "restabilire promptă" preşedintelui american. Foto: (c) JOHN THYS/EPA Charles Michel a fost urmat de premierul britanic Boris Johnson, el însuşi grav afectat de coronavirus şi internat la terapie intensivă în aprilie, care i-a transmis "cele mai bune urări preşedintelui Trump şi primei-doamne" Melania, de asemenea testată pozitiv. Foto: (c) NEIL HALL/EPA Prim-ministrul indian Narendra Modi i-a urat "prietenului" său Donald Trump şi soţiei sale "o recuperare rapidă şi o sănătate bună". Într-un context de tensiuni comerciale, Narendra Modi şi Donald Trump afişează relaţii călduroase, în urma vizitei în februarie a preşedintelui american în India. "Împreună cu toţi oamenii din Republica Coreea, eu şi soţia mea vă dorim o recuperare rapidă pentru dumneavoastră şi prima-doamnă", a declarat preşedintele sud-coreean Moon Jae-in. Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro i-a urat de asemenea lui Trump şi soţiei sale "o recuperare rapidă". "Cu credinţa în Dumnezeu, vă veţi restabili repede, iar conducerea ţării şi campania dumneavoastră de realegere nu vor fi afectate", a declarat acest aliat ferm al preşedintelui Trump. "Veţi câştiga şi veţi fi mai puternic, pentru binele Statelor Unite şi al lumii", a adăugat el. Foto: (c) JoĂŠdson Alves/EPA Preşedintele francez Emmanuel Macron şi soţia sa Brigitte au trimis în engleză două mesaje de "prietenie" cuplului Trump şi le-au urat "o restabilire promptă". "Rămâneţi puternic", încheie Emmanuel Macron în mesajul adresat lui Donald Trump. Foto: (c) Toms Kalnins/EPA "Adresez toate cele mai bune urări lui Donald şi Melaniei Trump", a declarat cancelarul german Angela Merkel citată într-o scurtă postare pe Twitter de către purtătorul său de cuvânt. Premierul japonez Yoshihide Suga şi-a exprimat sâmbătă dorinţa de restabilire într-un mesaj în limba engleză. "Dragă preşedinte Trump, am fost foarte preocupat când am citit tweet-ul dumneavoastră anunţând că aţi fost testaţi pozitiv împreună cu prima-doamnă pentru COVID-19", a scris Suga. "Mă rog sincer pentru recuperarea dumneavoastră rapidă". Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat la rândul său că "sper sincer că ei se vor restabili cât mai curând posibil. Sper că ei vor depăşi acest lucru. El le-a transmis salutări călduroase", potrivit agenţiei de presă de stat KCNA. Potrivit agenţiei de presă sud-coreene Yonhap, este prima dată când Kim trimite astfel de urări unui lider testat pozitiv la COVID-19. Anterior, Barack Obama i-a adresat succesorului său "cele mai bune urări" de recuperare. "Deşi suntem în mijlocul unei mari lupte politice şi o luăm foarte în serios, dorim de asemenea să transmitem cele mai bune urări preşedintelui Statelor Unite (şi) primei-doamne", a declarat fostul preşedinte american, vorbind şi în numele soţiei sale, Michelle. Urări de recuperare au venit de asemenea printre alţii de la prim-ministrul olandez Mark Rutte, austriac Sebastian Kurz, canadian Justin Trudeau şi israelian Benjamin Netanyahu, precum şi de la preşedinţii mexican Andres Manuel Lopez Obrador, columbian Ivan Duque, argentinian Alberto Fernandez, salvadorian Nayib Bukele, polonez Andrzej Duda, egiptean Abdel Fattah al-Sisi şi zimbabwean Emmerson Mnangagwa. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi cel al NATO, Jens Stoltenberg, i-au transmis de asemenea preşedintelui american cele mai bune urări pentru o recuperare rapidă. Foto: (c) Wang Ying/Xinhua Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei i-a urat cuplului prezidenţial o "recuperare rapidă şi completă", într-un tweet, adaugă AFP.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu, editor online: Andreea Lăzăroiu)