Trump, primul presedinte american care a calcat pe pamant nord-coreean: E o zi mare pentru intreaga lume (Foto&Video)

Presedintele Doland Trump s-a intalnit duminica, pentru a treia oara in acest mandat, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. In premiera pentru un presedinte american, Donald Trump a pasit pe pamant nord coreean, cei doi dandu-si mana in zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Cu aceasta ocazie, liderul de la Casa Alba a declarat ca administratiile celor doua state "au scris astazi istorie" si l-a invitat pe Kim sa viziteze Statele Unite.