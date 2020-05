Trump: Protestatarii ar fi fost 'intampinati cu caini feroce si arme amenintatoare' daca ar fi sarit gardul Casei Albe

Preşedintele american Donald Trump a scris sâmbătă, pe Twitter, că demonstranţii care protestau faţă de moartea unui afro-american în cursul unei arestări violente ar fi fost 'întâmpinaţi cu cei mai feroce câini şi cu cele mai ameninţătoare arme pe care le-am văzut' dacă ar fi sărit gardul Casei Albe, transmite Reuters. Într-o serie de tweet-uri, preşedintele a părut de asemenea să-şi cheme susţinătorii să se strângă sâmbătă seara în faţa Casei Albe. 'Diseară înţeleg că este seara MAGA la Casa Albă ???', a scris el cu majuscule, MAGA fiind iniţialele sloganului său 'MakeAmerica Great Again'. Sute de persoane au demonstrat vineri seara în faţa Casei Albe, după proteste pe alocuri violente în alte oraşe, pentru a-şi exprima furia după ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit luni, în Minneapolis, în timpul unei arestări violente. Casa Albă a fost blocată temporar când sute de persoane s-au adunat de cealaltă parte a străzii, în Lafayette Square. După ce s-au îndepărtat, manifestanţii s-au reunit mai târziu, iar imagini video au arătat busculade între forţe de ordine şi protestatari, care s-au dispersat sâmbătă dimineaţa. Trump i-a lăudat ca fiind 'foarte cool' pe agenţii Secret Service care păzesc Casa Albă. 'Eram înăuntru, am urmărit fiecare mişcare şi n-aş fi putut să mă simt mai în siguranţă', a notat el. 'Mare mulţime, profesionist organizată, dar nimeni nu s-a apropiat de a sări gardul. Dacă ar fi făcut-o, ar fi fost întâmpinaţi cu cei mai feroce câini şi cu cele mai ameninţătoare arme pe care le-am văzut', a comentat el. 'Mulţi agenţi ai Secret Service abia aşteptau acţiune'', a adăugat el. Trump a acuzat-o pe primăriţa din Washington D.C., Muriel Bowser, că a refuzat să trimită poliţia în sprijinul Secret Service, deşi Washington Post a relatat că poliţişti au ajutat ulterior la ţinerea sub control a mulţimii.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Andreea Preda)