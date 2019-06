Trump recomanda Londrei un Brexit fara acord

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a recomandat Regatului Unit sa paraseasca Uniunea Europeana fara acord daca nu le sunt indeplinite pretentiile si sa nu plateasca factura "divortului", intr-un interviu pentru The Sunday Times. "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, eu voi parasi masa negocierilor", a spus Trump, care este asteptat int-ro vizita de Stat de trei zile in Regatul Unit incepand de luni. Lovitura dura pentru Donald Trump. O instanta din SUA a respins actiunea sa privind citatiile Camerei Reprezentantilor "Daca as fi in locul lor, nu as plati 50 de miliarde de dolari", a adaugat el, referindu-se la angajamentul luat de Regatul Unit in cadrul bugetul ...