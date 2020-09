Trump recunoaste in sfarsit ca a preconizat 'eliminarea' lui Assad, dar Mattis s-a opus

Donald Trump a afirmat marţi că a preconizat 'eliminarea' preşedintelui sirian Bashar al-Assad în 2017, însă şeful de atunci al Pentagonului, Jim Mattis, s-a opus, transmite AFP, notând că declaraţia contrazice spusele anterioare ale preşedintelui american. 'Aş fi preferat să-l eliminăm. Am vegheat ca acest lucru să fie planificat' după atacul chimic din aprilie 2017 atribuit regimului lui Bashar al-Assad, a declarat Trump la postul Fox News. El a fost întrebat în Biroul Oval cu privire la un pasaj din cartea 'Fear: Trump in the White House' a jurnalistului Bob Woodward, potrivit căruia preşedintele l-ar fi convocat pe ministrul apărării, Jim Mattis, şi i-ar fi spus, în termeni foarte direcţi, că dorea ca preşedintele sirian să fie asasinat. 'Mattis nu voia să o facă. Mattis era un general mult supraestimat şi m-am despărţit de el', a spus Donald Trump marţi. În septembrie 2018, Trump a afirmat, dimpotrivă, că nu discutase niciodată cu şeful Pentagonului despre eventuala asasinare a lui Bashar al-Assad. 'Nici măcar nu s-a discutat vreodată acest lucru (...). Nu a fost nici măcar avut în vedere', a spus Trump la acel moment. La 20 decembrie 2018, Jim Mattis a anunţat că demisionează, criticând mai ales strategia diplomatică a lui Donald Trump după anunţul despre retragerea trupelor americane din Siria.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Calciu, editor online: Ady Ivaşcu)