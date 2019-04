Trump saluta decizia lui Joseph Biden de a candida la functia de presedinte,dar il ironizeaza

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele SUA, Donald Trump, a salutat decizia fostului vicepresedinte Joseph Biden de se inscrie in cursa electorala prezidentiala, dar a exprimat dubii ca politicianul democrat are inteligenta de inregistra un succes, potrivit Mediafax. "Bun venit in cursa, Joe Somnorosule! Sper doar ca ai inteligenta, pusa mult timp sub semnul intrebarii, de a avea o campanie de succes in scrutinul intern. Va fi neplacut - vei avea de-a face cu oameni care au unele idei bolnave si demente. Dar, daca reusesti, ne vedem la linia de plecare!", a transmis Donald Trump prin Twitter. Politicianul democrat Joseph Biden, fost vicepresedinte in mandatul presedintelui Barack Obama, si-a lansat joi candidatura pe ...