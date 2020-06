Trump spune ca va „face alte lucruri”, daca va pierde alegerile din 2020

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va continua să facă alte lucruri, dacă va pierde alegerile din 3 noiembrie, după ce adversarul democrat Joe Biden a spus că republicanul ar putea trișa, refuzând să părăsească Casa Albă, motiv pentru ca ar putea să fie nevoie de o reacție militară. „Cu siguranță, dacă nu câștig, […] The post Trump spune că va „face alte lucruri”, dacă va pierde alegerile din 2020 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.