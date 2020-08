Trump: TikTok va trebui sa fie vanduta inainte de mijlocul lunii septembrie pentru a continua sa opereze in SUA

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că reţeaua de socializare TikTok, deţinută de compania chineză ByteDance, ar trebui vândută înainte de jumătatea lunii septembrie pentru a putea continua să funcţioneze în Statele Unite, relatează AFP. Foto: (c) Florence Lo/REUTERS "Am stabilit o dată în jur de 15 septembrie, începând cu care nu vor mai funcţiona în Statele Unite", a declarat presei preşedintele american. "Se va închide pe 15 septembrie, dacă Microsoft sau o altă companie nu va putea să o cumpere şi să încheie un acord", a adăugat Donald Trump. Pe fondul tensiunilor politice şi comerciale cu China, Washingtonul a acuzat de luni de zile interfaţa reţelei de socializare că este folosită de serviciile de informaţii chineze în scopuri de supraveghere. TikTok a negat întotdeauna cu fermitate orice schimb de date cu Beijingul. Reţeaua TikTok este foarte utilizată de tinerii cu vârsta de 15-25 de ani şi are aproximativ un miliard de utilizatori în întreaga lume.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)