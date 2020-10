Trump transmite pe Twitter ca se simte mai bine și ca urmatoarele zile vor fi ”un adevarat test”

Preşedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 într-un spital militar, a declarat sâmbătă că se simţea rău când a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și că următoarele zile vor reprezenta ”un adevărat test” în tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici, nu eram prea bine”, a […] The post Trump transmite pe Twitter că se simte mai bine și că următoarele zile vor fi ”un adevărat test” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.