Trupa Guns N' Roses s-ar putea concentra asupra realizarii unui nou album

Trupa Guns N' Roses s-ar putea concentra asupra realizării unui nou album după ce a pus punct turneului ”Not in This Lifetime”, care a ajuns al treilea eveniment muzical din punctul de vedere al încasărilor, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru piesele rockerilor în playlistul zilei, potrivit Mediafax.

Seria de concerte care i-a reunit sub sigla Guns N’ Roses pe Axl Rose, Slash și Duff McKagan a ajuns al treilea turneu din istorie din punctul de vedere al încasărilor. t grossing road trip of all time, Billboard reported.

Titlul turneului, ”Not in This Lifetime” (Nu în timpul vieții acesteia), a pornit de la răspunsul dat de Rose atunci când a fost întrebat dacă va mai colabora vreodată cu Slash. Seria de concerte a debutat în 2016, iar solistul și-a rupt piciorul la primul spectacol. Până pe 3 noiembrie, când a avut loc ultimul spectatol din cadrul turneului, Guns au vândut 5,37 milioane de bilete și au înregistrat încasări de 584.2 milioane de dolari din 158 de concerte. Turneul lor este devansat numai de Divide, de Ed Sheeran, cu $775de milioane în 2017-2019 și de prestația U2 care adunat 736 de miliioane de spectatori înttr 2009 și 2011.

Mai mult de jumătate din spectacole au avut loc în America de Nord, 87 din 158 de concerte.

Rocker-ii au cântat în Europa (31 de concerte), Asia (16 concerte ) și America de Sud (15). Concertul a mai inclus opt spectacole în Australia și încă unul în Johannesburg, Africa de Sud. În America de Nord, spectacolele lor au strâns nu mai puțin de 258,5 milioane de dolari pentru 2,3 milioane de bilete vândute. În Europa, încasările au ajuns la 166,1”.

Cel mai mare succes l-au avut cele două concerte susținute la Londra în iunie 2017, când Guns N'Roses au adunat 17,7 milioane de dolari pentru 140 de mii de bilete vândute.

După încheierea turneului jurnaliștii de la Ultimate Classic Rock spun că sunt toate șansele ca trupa să se concentreze asupra realizării unui nou material discografic, primul de la Chinese Democracy, din 2008. “S-a vorbit mult despre acest disc Guns N'Roses și nu prea am făcut nimic.O să ne concentrăm asupra acestui lucru”, declara Slash în luna aprilie.