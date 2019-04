Trupa Hooverphonic va canta in octombrie la București

Trupa Hooverphonic va cânta pe 10 octombrie la București, în Hard Rock Cafe, arată un anunț dat publicității luni potrivit mediafax.

Organizatorii au anunțat că în mod special pentru acest show nu vom fi mese în fața scenei.

Trupa Hooverphonic vine din Belgia. În peste 20 de ani de activitate au lansat 10 albume dar și hituri precum "Mad About You", "Eden" sau "2 Wicky", combinând trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică.

Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum seria ”CSI”, ”La Femme Nikita”, ”I Know What You Did Last Summer”, ”Permanent Midnight”, ”The Interview”, ”Stealing Beauty” sau ”Third Watch”. În prezent, trupa este alcătuită din Alex Callier, Raymond Geerts și Luka Cruysberghs

Cel mai recent album al trupei este "Looking for Stars" și continuă stilul care i-a adus pe afișele marilor festivaluri internaționale și în topuri.