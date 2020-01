Trupa Metallica a donat 750.000 de dolari pentru a sprijini pompierii și voluntarii din Australia

Trupa Metallica a donat 750.000 de dolari pentru a sprijini pompierii și voluntarii care luptă împotriva incendiilor de vegetație devastatoare din Australia și și-au îndemnat fanii să susțină această cauză, arată Smart N'Roll păstrează un loc special pentru piesele trupei în playlist-ul zilei.

James Hetfield și colegii săi au donat 750.000 de dolari prin intermediul fundației lor All Within My Hands - care sprijină „educarea forței de muncă și lupta împotriva foametei și alte cauze critice”. Muzicienii și-au îndemnat fanii să susțină la rândul lor Pompierii din Victoria în eforturile lor eroice de a proteja comunitățile afectate de incendiile de vegetație produse în Australia, spune Music News.

Compozitorii hitului „Nothing else Matters” au declarat: „Suntem copleșiți de știrile despre focurile sălbatice care traversează milioane de kilometri în Australia. Distrugerile rezultante și efectele devastatoare asupra tuturor oamenilor, animalelor, mediului și a solului sunt cu adevărat dezolante. Vă rugăm să vă alăturați și să dăm o mână de ajutor pompierilor și autorităților din Australia."

Pentru a ajuta pompierii să facă față operațiunilor de salvare, trupa Metallica a donat banii către NSW RFS - cea mai mare organizație voluntară de susținere a pompierilor din întreaga lume, care a hotârât să redirecționeze, în această perioadă, toate fondurile către Australia.

Incendiile au distrus deja 2000 de locuințe, iar 25 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce aproximativ un miliard de animale au fost ucise.



Metallica urmează exemplul unor artiști precum Sir Elton John, Nicole Kidman, Christ Hemsworth și a altor vedete care s-au angajat să sprijine această cauză și să lupte împotriva incendiilor din ultimele săptămâni.

Un concert caritabil urmează să aibă loc pe stadionul ANZ din Sydney pe 16 februarie.