Trupa Southern rock The Black Crowes va reveni pe scena in 2020: Și-a anuntat revenirea printr-o reclama la metroul newyorkez

Trupa Southern rock The Black Crowes va reveni pe scenă în 2020, potrivit unui afiş montat într-o staţie de metrou din New York, anunță news.ro.

Citește și: Cozmin Gușă aruncă bomba: Doi securiști duc o luptă acerbă pentru intrarea în turul II

Posterul din Penn Station, fotografiat de Dirty Rock Magazine, anunţă că trupa va cânta pe 17 şi 18 iulie, la New York, albumul „Shake Your Money Maker” în întregime şi „toate hiturile”.

Deşi pe afiş este specificat că Live Nation şi Ticketmaster au pus în vânzare biletele, pe site-urile celor două nu sunt disponibile.

Fostul baterist al trupei, Steve Gorman, care a publicat în septembrie cartea „Hard to Handle: The Life and Death of the Black Crowes”, a spus într-un interviu că este la curent cu o revenire a trupei, dar că nu este invitat.

Imaginea din Penn Station este identică celor apărute în mai multe oraşe şi celei publicate pe pagina de Facebook a grupului, recent reactivată.

Este posibil ca fondatorii Chris şi Rich Robinson să fie singurii din cea mai recentă formulă a trupei care vor reveni pe scenă.

Citește și: EXCLUSIV Cazul Caracal, o lucrătură a Serviciilor? Surse din Poliție, în luna septembrie: ‘Înainte de alegeri, apare vreuna din fete’

The Black Crowes, devenită celebră în anii 1990, a susţinut ultimul concert în 2013 şi s-a destrămat oficial în 2015. Formată în 1984, de fraţii Chris şi Rich Robinson, a debutat discografic în 1990, cu „Shake Your Money Maker”. În total a lansat opt albume de studio, vândute în peste 30 de milioane de copii. Cel mai recent disc al trupei, „Before the Frost...Until the Freeze”, a apărut în 2009.