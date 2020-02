Trupa Texas marcheaza trei decenii de la debutul discografic printr-un turneu european - VIDEO

Trupa scoţiană pop-rock Texas marchează anul acesta trei decenii de la debutul discografic, „Southside”, printr-un turneu european. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit unui anunţ făcut luni pe reţelele de socializare, Texas va susţine în perioada noiembrie - decembrie un număr de 28 de concerte, începând cu Danemarca, trecând prin Germania, Spania, Franţa şi Belgia, şi încheind în Olanda. „Southside”, apărut în 1989, este primul dintre cele zece materiale de studio lansate de grupul fondat în Glasgow, în 1986, de chitaristul şi compozitorul Johnny McElhone şi solista Sharleen Spiteri. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Albumul, certificat cu aur în Marea Britanie, cuprinde câteva dintre cele mai cunoscute piese ale trupei - „I Don't Want a Lover", „Everyday Now” şi „Prayer for You”. În acest turneu, el va fi interpretat integral, iar setlistul va fi completat cu alte compoziţii ale grupului. Discul a fost urmat de albumele „Mothers Heaven” (1991), „Ricks Road” (1993) şi „White on Blonde” (1997), acesta din urmă fiind cel mai de succes al trupei, cu peste 1,8 milioane de exemplare vândute doar în Marea Britanie. Discografia Texas este completată de „The Hush” (1999), „Careful What You Wish For” (2003), „Red Book” (2005), „The Conversation” (2013), „Texas 25” (2015) şi „Jump on Board” (2017). „The Conversation” a fost promovat şi la Bucureşti, într-un concert care a avut loc la festivalul B'Estfest. Grupul a fost, între altele, nominalizat de cinci ori la BRIT Awards şi din palmares face parte un trofeu Ivor Novello. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumne ...