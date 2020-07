Trupa Vama va concerta la finalul lunii iulie la Arenele Romane

Trupa Vama va cânta la Arenele Romane din Bucureşti, pe 29 iulie, de la ora 21:00, iar accesul spectatorilor fără mască de protecţie va fi interzis, potrivit news.ro.

„Pandemia asta ne-a arătat cât de mult iubim să fim pe scenă. Am fost privaţi practic de ultimul «timp» al motorului numit muzică. Am funcţionat cu hâcuri. Pentru că finalitatea oricărui demers muzical e să te urci pe scenă în faţa oamenilor şi să le cânţi cântecele tale. Valoarea schimbului de energie dintre artist şi public e mult mai uşor de apreciat după toată perioada asta în care am fost izolaţi”, a transmis liderul trupei, Tudor Chirilă, despre primul său concert de după izolare.

Organizatorii au anunţat că accesul în incinta Arenelor va fi făcut începând cu ora 20:00, pe cinci culoare. Spectatorilor le este cerut să păstreze distanţa la momentul accesului şi să respecte normele sanitare în vigoare.

Rândurile de scaune vor fi montate la o distanţă de 2 metri. Între locurile ocupate va fi menţinută o distanţă de câte 3 scaune. Pot fi cumpărate maxim patru locuri.

Accesul fără mască de protecţie este interzis. Vor fi puse în vânzare 500 de bilete. Ele pot fi cumpărate de pe iabilet.ro şi au preţuri cuprinse între 109 lei şi 149 de lei. La preţul tuturor biletelor va fi adăugat comisionul de procesare bilete (4% + TVA).