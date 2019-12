Trupele Riverside, Green Carnation si Truckfighters, in martie 2020 la Bucuresti

Trupele Riverside, Green Carnation şi Truckfighters vor concerta în perioada 12 - 15 martie 2020, la clubul Quantic din Bucureşti potirivit news.ro

Trupa poloneză progressive rock Riverside a concertat cel mai recent în Capitală, anul acesta, la a treia ediţie a SoundArt Festival. Anul viitor, pe 12 martie, ea va urca din nou pe scena bucureşteană în turneul „Wasteland”. Biletele, disponibile pe iabilet.ro, costă 80 de lei.

Pe 13 martie, grupul va concerta la Cluj-Napoca, în Form Space.

Riverside a fost înfiinţată în Varşovia, în 2001. A lansat şapte materiale discografice, cel mai recent album al trupei fiind „Wasteland”, apărut în septembrie 2018.

Grupul norvegian progressive rock Green Carnation şi trupa stoner suedeză Truckfighters vor concerta în premieră în România în cadrul celei de-a patra ediţii a SoundArt Festival, pe 14 şi 15 martie.

Lineup-ul festivalului este împărţit pe trei zile: 13 martie - The Dead Creed, ARAC Ensemble; 14 martie - Contraband X, Eyes To Argus, Belzebong, Green Carnation; 15 martie - Beauty and the Rat, A Broken Design, Allochiria, Truckfighters.

Biletele au preţuri de 40 de lei (prima zi) şi 90 de lei (ziua a doua, ziua a treia) şi pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro.