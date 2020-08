Trupele rock Kiss, Biffy Clyro si System Of A Down au fost anuntate capete de afis pentru editia de anul viitor a festivalului Download

Trupele rock Kiss, Biffy Clyro şi System Of A Down au fost anunţate capete de afiş pentru ediţia de anul viitor a festivalului Download, programată să aibă loc în luna iunie, la Donnington Park.

Din lineup mai fac parte Deftones, Korn, The Distillers, Steel Panther, Frank Carter And The Rattlesnakes, The Darkness, Black Veil Brides, Creeper şi Alestorm.

Bilete vor fi puse în vânzare pe 7 august.

Kiss, Iron Maiden şi System Of A Down erau anunţate capete de afiş pentru ediţia de anul acesta, care a fost anulată din cauza pandemiei.

Locul lui Iron Maiden a fost luat de Biffy Clyro, headliner în 2017, care urmează să lanseze luna aceasta albumul „A Celebration Of Endings”.

Download va avea loc între 4 şi 6 iunie 2021, în Leichestershire.