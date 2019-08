Trupele speciale ale armatei iraniene au fost atacate cibernetic de catre SUA. Care sunt pagubele

Atac cibernetic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite au atacat cibernetic Garzile Revolutionare, in iunie, pentru a impiedica Iranul sa actioneze impotriva navelor din Golful Persic, dezvaluie joi New York Times, citat de AFP. Operatiunea a distrus o baza de date cu ajutorul careia fortele iraniene de elita isi alegeau tintele si locul atacurilor, a explicat ziaristilor un inalt oficial american. Ofensiva cibernetica din 20 iunie impotriva serviciilor de informatii ale Garzilor Revolutionare a avut loc in contextul tensiunilor din Stramtoarea Ormuz, cale strategica de navigatie pentru transportul petrolului. Teheranul a dezmintit ca ar fi atacat nave comerciale in regiune, reaminteste AFP. In aceeasi zi, Garzile Revolutionare au anuntat ca ...