Trupele speciale au facut 28 de perchezitii in Capitala si alte judete. Au fost asistati si de anchetatori din Franta si Belgia

Perchezitii 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii si procurorii au facut, miercuri, 28 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete pentru destructurarea unui grup infractional organizat de criminalitate itineranta ce ar fi comis, in perioada septembrie 2017 – iulie 2019, mai multe furturi din societati comerciale cu profil bricolaj, pe teritoriile Frantei si Belgiei. Prejudiciul se ridica la peste un milion de euro in Franta si la 100.000 de euro in Belgia. ”Astazi, 25 septembrie, Directia de Investigatii Criminale a Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu politisti ai unitatilor teritoriale de politie, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.C., a desfasurat o actiune, in Bucuresti si in 9 judete, pentru destruct ...