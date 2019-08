Trupul alpinistului Zsolt Torok a fost coborat din munte, fiind transportat la Serviciul de Medicina Legala Sibiu

zsolt torok google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupul alpinistului Zsolt Torok a fost coborat din munte de salvamontisti, pe cale terestra, si a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Sibiu. „Evacuarea turistului decedat in zona Varfului Negoi s-a finalizat in jurul orei 1.00, in noapte, si s-a finalizat pe cale trestra”, a anuntat, duminica dimineata, Seful Serviciului Salvamot Sibiu, Adrian David. Mesaj SFASIETOR al sotiei lui Zsolt Torok, dupa moartea cunoscutului alpinist Trupul lui Zsolt Torok a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala din Sibiu unde legistii vor stabili cauzele decesului. Zsolt Torok a fost gasit decedat, sambata, in zona Varfului Negiu din Muntii Fagaras, de catre salvamontisti si jandarmi din jud ...