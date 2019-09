Trupul tanarului care a salvat doi copii de la inec in Olimp a fost gasit

olimp google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul care a salvat de la inec doi copii in statiunea Olimp a fost gasit in aceasta dimineata de scafandri, impreuna cu un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Cristina Vasile, purtator de cuvant al IPJ Constanta, a declarat ca barbatul era din Dambovita si avea 32 de ani. Acesta era la mare in concediu, cu sotia lui. Doi frati au murit in Mamaia si un alt tanat in Olimp. Alte doua persoane sunt in stare grava Barbatul a intrat in mare pentru a salva doi copii de la inec, insa nu a mai putut iesi din apa, fiind tras de curenti. Alaturi de el, au mai sarit in apa si alte persoane, insa el a fost singurul care nu s-a mai putut intoarce la mal. Minorii salvati au ...