Trupul tinerei ucise de Gheorghe Dinca, cautat de scafandri intr-un lac de langa Caracal

Operatiune de cautare fara precedent in Caracal! Scafandrii din trei judete cauta in aceste momente trupul fetei de 15 ani, Alexandra Macesanu. Va reamintim ca in cursul zilei de ieri, in timpul perchezitiilor la casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul mortii fetelor disparute, au fost gasite dovezi ca adolescenta a fost asasinata. Matusa Mihaelei Luiza, fata care a disparut in urma cu trei luni in aceleasi circumstante ca Alexandra, a declarat ca nu are sperante ca tanara sa fie gasita. Anchetatorii le cauta pe cele doua victime intr-o balta din apropierea Caracalului. Stefania Cinca, matusa Luizei Mihaela, fata care a disparut in luna aprilie in circumstante asemanatoare Alexandrei, a declarat ca nu s-a gasit abs ...