Tu stii care e diferenta dintre apa de parfum si parfum? Sunt cinci tipuri de parfum

Pentru multe femei alegerea parfumului este un proces foarte important, poate chiar un adevarat ritual. Sortimentul e foarte mare, trebuie sa aleaga mirosul, marca, dar si concentratia de parfum, de care depinde rezistenta lui. Daca nu esti foarte priceputa la acest capitol, noi te vom ajuta sa intelegi diferenta dintre diferite tipuri de parfumuri. In mare parte, toate parfumurile sunt constituite din uleiuri aromatice, apa si alcool. Deosebirea consta in proportia celor 3 ingrediente, precum si in pretul pe care-l au apa de parfum, apa de toaleta sau apa de colonie. 1. Parfumul Este cel mai concentrat tip de parfum. De fapt, doar acesta isi merita cu adevarat denumirea. Continutul de uleiuri aromatice in parfum ...