Tu stii sa te protejezi de radiatiile electromagnetice? Limiteaza folosirea mobilului cand semnalul e slab sau in masina, nu lua telefonul in dormitor!

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a prezentat, miercuri, mai multe recomandari pentru a reduce expunerea la radiatiile electromagnetice, intre care folosirea pe cat posibil a castilor cu fir, dar si limitarea folosirii telefonului mobil cand semnalul este slab, in masina sau in tren.