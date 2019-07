Tudor: „Am 34 de ani, dar sunt insurat de la 22. Am intrat intr-o satra si acum nu stiu ce sa mai fac.”

Draga Adela,

Am o poveste foarte interesanta sa-ti spun. Ma numesc Tudor, sunt fotograf profesionist, am 34 de ani si am doua familii. Oficial, sunt insurat cu o femeie de la 22 de ani, este de aceeasi varsta cu mine, am fost colegi de facultate. Avem si o fetita de 10 ani. Insa mai am, cumva, o „familie”.

Intr-o excursie de-a mea de pe la 27 de ani, unde am stat o luna sa documentez in imagini viata unei satre de tigani, totul a luat-o intr-o directie neasteptata. Nu stiu ce parere au oamenii despre caldarari, dar astia m-au primit cu bratele deschise, poate si pentru ca liderul lor este un om deschis la minte, cu facultate, dar care a ales sa traiasca printre ai lui, desi putea face orice altceva. Vietile lor, vreo 40 de suflete, sunt un roman in sine. Ideea e ca, stand printre ei o luna de zile, m-am iubit cu fiica bulibasei, omul despre care tocmai ti-am povestit. O fata superba, de 19 ani la vremea aceea.

Mi-a placut foarte mult de ea si in „pelerinajele” mele prin diferite locuri imi faceam, cumva, timp sa o vizitez. N-am apucat s-o vizitez de foarte multe ori pana sa-mi spun ca a ramas insarcinata. M-am inspaimantat teribil, stiind ca familia ei formeaza o casta foarte inchisa, am crezut ca atat ne-a fost, dar tatal ei a primit vestea calm si mi-a transmis, prin fiica sa, ca nu pune pe mine nici o presiune, ca a fost alegerea noastra si ca sunt oricand binevenit la ei, desi stie ca sunt insurat. Stiu, e de necrezut, dar e adevarat. Acum am o fetita de 10 ani, in Bucuresti, si un baiat de 7 ani, care traieste intr-o satra de tigani, pe care il vizitez de cate ori pot (desi e greu, ei locuiesc in Transilvania si nu se stabilesc prea mult intr-un loc anume). Mama lui e un exemplu de inteligenta. Oamenii aceia sunt incantatori, insa tin ca la ochii din cap si la familia mea din oras. Stiu ca pare un roman, dar acesta este adevarul.

Problema mea? Ma impart, constant, intre doua lumi frumoase si simt ca nu mai pot. Nu mai am resurse. Nici fizice, nici psihice. M-as simti usurat sa-i spun sotiei mele ca mai am o „familie” intr-o satra de nomazi, dar cred ca as pierde-o. Apoi, daca o pierd pe ea, eu ce fac? Nu cred ca m-as adapta in partea cealalta si mi-as pierde si fetita care a crescut langa mine timp de 10 ani. Sper ca nu te-am ametit.

Spune-mi, cum s-o scot la capat? Pentru ca nu mai am energie sa fiu eu insumi un nomad intre doua familii. Oricum, intr-o zi o sa scriu o carte despre toate astea, dar o voi face atunci cand nu voi mai avea nimic de pierdut.

Adela raspunde:

Draga Tudor,

Oricat de mult mi-as dori sa-ti dau o formula fermecata, care sa te faca sa le ai pe toate fara sa pierzi nimic, ma tem ca nu se poate. Mai devreme sau mai tarziu, va trebui sa-ti asumi cine esti, cu pretul unor pierderi, cel putin temporare. Dincolo de toate, motivul apasarii pe care o simti acum este exact nevoia ta de a recunoaste cine esti tu in realitate, in fata tuturor. Oricat ai fi de liber si nonconformist, mai devreme sau mai tarziu, nevoia de a fi acceptat de ceilalti va iesi la iveala, asa cum se petrece si cu grupuri mai mari de oameni ”altfel”, care se lupta pentru nevoia lor de a fi acceptati de ceilalti. Desigur, iubita ideala din satra de tigani, ti-a dat libertatea de care aveai nevoie.

Ce te macina pe tine acum, de fapt, este faptul ca nu te simti autentic fata de adevarata sotie. Ti-e clar ca se va supara – pe buna dreptate – si vei fi nevoit sa-i acorzi timpul si spatiul necesare pentru a digera o asemenea veste despre tine. O sa treci prin niste momente in care vei avea, foarte probabil, sentimentul ca ai pierdut totul dar, dincolo de toate acestea, vor ramane faptele concrete. De exemplu: nimeni si nimic nu-ti poate lua faptul ca esti tatal acestor doi copii. Mai devreme sau mai tarziu, ei se vor intoarce la tine, pentru ca tu esti tatal lor.

Cat despre femei, fata de tigan te va primi mereu cu bratele deschise, la fel ca intotdeauna. Cu sotia, insa, nu se stie. Poate va dori sa divorteze, si nu o poti invinui pentru asta, e dreptul ei. Cu cat intarzii mai mult sa-i spui, cu atat mai mult o minti, si va avea dreptate sa fie suparata. Daca, insa, este femeia potrivita pentru tine, exista probabilitatea sa-ti inteleaga spiritul aventurier si sa te ierte la un moment dat.

Sursa: libertatea.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.