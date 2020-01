Tudor Baluța a fost imprumutat de formația olandeza ADO Den Haag, de la Brighton & Hove Albion: Sunt fericit ca am facut acest pas

Tudor Băluță a fost împrumutat de formația olandeză ADO Den Haag, de la Brighton & Hove Albion, și a fost prezentat oficial vineri. Mijlocașul român a declarat că este încântat de noua provocare din carieră și va da tot ce are mai bun ca noua sa echipă să nu retrogradeze din Eredivisie, anunță MEDIAFAX.

"Sunt fericit că am făcut acest pas. Sunt gata să dau tot ce am mai bun ca ADO Den Haag să continue să joace în Eredivisie. Aștept cu nerăbdare să lucrez alături de noii mei colegi și să le arăt fanilor de ce sunt capabil. Am auzit multe lucruri frumoase despre suporteri", a declarat Băluță.

Citește și: VIDEO Viorica Dăncilă, întrebată de ce are imaginea că ar fi PROASTĂ: 'S-a speculat! Se întâmplă. Ai o zi mai proastă. Ceilalți lideri politici mai fac greșeli'/

Ulterior, românul le-a transmis un mesaj suporterilor olandezi prin intermediul rețelelor de socializare: "Salutare, fani ai lui ADO! Sunt Tudor Băluță, noul jucător al echipei, și vreau să vă spun că sunt foarte fericit să fiu aici și aștept cu nerăbdare să vă cunosc duminică".

Tudor Băluță (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la ADO Den Haag până la finalul sezonului actual. În prima parte a sezonului, el a fost legitimat la Brighton & Hove Albion, însă a evoluat într-o singură partidă oficială la seniori, cea cu Aston Villa, din Cupa Ligii Angliei.

Citește și: BREAKING Gheorghe Dincă, amenințat cu moartea și huiduit la Tribunalul Olt

ADO Den Haag este antrenată de englezul Alan Pardew, de la finalul lunii decembrie, și ocupă locul 17, penultimul, în prima ligă din Olanda. Următorul meci de campionat al echipei lui Tudor Băluță este programat duminică, de la ora 17:45, contra ultimei clasate Waalwijk.