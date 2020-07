Tudor Chirila a IZBUCNIT dupa clasarea Dosarului 10 august de DIICOT: Toata lumea știe ca Jandarmeria a acționat criminal

Artistul Tudor Chirilă s-a revoltat după ce DIICOT a decis să claseze parțial dosarul 10 august. Acesta acuză că pentru justiția din România nu contează ca adevărul să se afle și nici ca oamenii să fie protejați de abuzuri.



"Mai mizerabilă decât clasarea dosarului 10 august (prin dezincriminarea șefilor operațiunii) este modalitatea în care DIICOT a făcut-o. Aflu că am fost "complicele moral" al indivizilor care au atacat jandarmii. Că nu m-am delimitat de ei. Păi nu aveam cum să mă delimitez de ei pentru că eram foarte departe, în altă parte a pieței, când mi-am luat porția mea de gaze împreună cu alte mii de români pașnici. Cei care am fost în piață știm bine că am asistat la o diversiune marca 13 iunie 1990, știm bine că "protestatarii violenți" făceau parte din acea diversiune și nu erau acolo ca să susțină pașnic statul de drept sau să apere legile justiției mutilate de PSD. Este revoltător să spui că oamenii din piață au fost complicii morali ai unor huligani al căror unic scop era destabilizarea adunării.

Dealtfel, am participat la mitinguri în Piața Victoriei unde jandarmii au fost atacați în aceeași manieră, dar au reușit să-i izoleze pe atacatori fără ca mitingul să se oprească sau mulțimea să fie dispersată. Toată lumea care a fost pe 10 august în Piața Victoriei știe că jandarmeria a acționat abuziv, criminal împotriva propriilor cetățeni. Toți știm cum Carmen Dan a coordonat (întorcându-se chiar mai devreme din concediu) acțiunea jandarmeriei împotriva românilor din piață pentru a putea susține ulterior că s-a încercat o lovitură de stat.

Prin clasarea dosarului 10 august DIICOT devine complicele conducerii PSD care a planificat acte de violență împotriva cetățenilor români din Piața Victoriei. Prezența sutelor de copii la miting (o altă dovadă că românii se pregăteau de un miting pașnic) nu a împiedicat jandarmeria să execute ordinele "de sus". Cu complicitatea DIICOT 10 august intră în compania selectă a revoluției și mineriadelor, lecții de diversiune și abuz împotriva propriului popor. La 30 de ani de la revoluție DIICOT ne comunică oficial că în România sunt două lucruri care nu contează: cetățeanul și aflarea adevărului", scrie Tudor Chirilă pe Facebook.