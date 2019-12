Tudor Chirila, acuzat ca a manipulat voturile, reacționeaza, dupa ce elevul sau a caștigat Vocea Romaniei: 'Știu, am mai spus asta, dar...'

Dragoș Moldovan a câștigat marele trofeu ”Vocea României”, de la PRO TV, și premiul în valoare de 100.000 de euro. Numai că, nici nu s-a terminat bine concursul, că au început acuzațiile. Vizat este antrenorul lui Moldovan, Tudor Chirilă.

Internauții acuză că Tudor Chirilă a manipulat votul, prin postările sale de pe facebook, dar și prin modul în care s-a purtat în timpul emisiunii. Vedeta PRO TV a replicat pe pagina sa de Facebook, după al patrulea trofeu din cei 6 ani petrecuți la ”Vocea României”.

Citește și: Laura Codruța Kovesi lăsată de izbeliște!

”Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele. Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile.

Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta.

Iar dumneavoastră, stimați telespectatori , vă foarte mulțumim!

4 out of 6. Not bad!”, a scris Chirilă.

Citește și: Guvernul Orban, dinamitat din interior: Îmi doresc din toată inima să fie sfârșitul unui asemenea mod de a face politică

.