Tudorache: Ce cautau in camera trei reprezentanti USR? Soferul meu nu a intrat niciodata in biroul electoral de sector, asa cum zicea Clotilde Armand

Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat ca acele imagini au fost filmate de pe monitoare, deci nu au fost alterate din hard. Edilul in functie s-a intrebat ce cautau in incapere trei reprezentanti de la USR si a adaugat ca soferul sau nu a intrat niciodat in biroul electoral de sector, asa cum a afirmat Clotilde Armand.