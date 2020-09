Tudorache: "Dupa terminarea numaratorii paralele, am in plus 200 de voturi fata de Clotilde Armand!". Rezultate partiale provizorii BEC il contrazic, dar numararea voturilor nu s-a incheiat

Primarul Sectorului 1 Dan Tudorache sustine, ca dupa terminarea numaratorii paralele, are in plus 200 de voturi fata de candidata USR PLUS Clotilde Armand. Rezultatele partiale provizorii centralizate pana in prezent de BEC indica faptul ca Tudorache are 31.622 de voturi, iar Clotilde Armand 33.249, insa mai sunt de numarat inca 8.778 de voturi.