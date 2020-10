Tudorel Toader: 15 cazuri de COVID-19 confirmate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. 30% din activitatea didactica este "fata in fata"

Rectorul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi, Tudorel Toader, a declarat ca de la 1 septembrie si pana acum in institutie au fost confirmate 15 cazuri de infectare cu noul coronavirus, acesta afirmand totodata ca activitatea didactica se va desfasura "fata in fata" doar in proportie de 30%.