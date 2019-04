Tudorel Toader a pierdut sprijinul politic al PSD (SURSE)

Tudorel Toader1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unor surse din CEx PSD, ministrul justitiei, Tudorel Toader ar fi pierdut sustinerea PSD. Printre cei care au votat pentru retragerea suportului ar fi chiar premierul Viorica Dancila. In alta ordine de idei, unul dintre liderii care s-au opus remanierii s-ar numara liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. PSD a votat, in sedinta CEx de miercuri, retragere sprijinului pentru Tudorel Toader, anunta televiziunile de stiri. Comitetul Executiv se va reuni astazi pentru a lua o decizie in legatura cu Tudorel Toader - UPDATE Serban Nicolae, Eugen Nicolicea si Robert Cazanciuc sunt printre numele vehiculate drept propuneri pentru preluarea functiei de ministru al Justitiei. ...