Tudorel Toader, declaratii de ultima ora - LIVE TEXT

UPDATE: In aceste momente Tudorel Toader face declaratii de ultima ora Voi merge la Guvern si am o alta intrevedere cu doamna prim ministru Voi porni de la vointa politica exprimata in cadrul CEX-ULUI Voi porni de la vointa exprimata oarecum intre cele doua intrevedirile cu doamna prim ministru, ce are rolul decis in refoformarea Guvernului cat si in revocarea membrilor Guvernului Voi ramana la minister, opana in momentul in care in Monitorul Oficial apare numele noului ministru, caruia voi preda documentele ministerului si sigiliul ministerului, dupa care merg la Guvern si prezint demisia Stire initiala: Ministrul remaniat al Justitiei, Tudorel Toader, va face declaratii la ora 17.30, ...