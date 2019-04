Tudorel Toader, declaratii la ministerul Justitiei: ''Demisia mea ramane fara obiect''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD a votat remanierea lui Toader din functia de ministru al Justitiei. Din totalul celor din CEx a fost doar un singur vot ”impotriva”, cel a lui Dumitru Buzatu. Tudorel Toader va fi inlocuit de Eugen Nicolicea, aceasta este propunerea PSD. Dancila si Toader vor discuta incepand cu ora 9.30 despre demisia ministrului dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijul politic lui Tudorel Toader. Tudorel Toader a facut declaratii in fata ministerului de Justitie. Actualul ministru al Justitiei a declarat ca ca va pleca multumit din minister. ”Am vorbit cu doamna premier aseara, ca azi sa ne vedem la 9:30. Voi merge la discutii. La momentul in care am stabilit aceasta intalnire, scrisoarea nu era trimisa la Cotr ...