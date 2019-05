Tudorel Toader, despre declaratiile lui Augustin Lazar: Interesanta afirmatia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul procuror general, Augustin Lazar, afirma ca a plecat din functie cand a hotarat el, dupa indeplinirea misiunii profesionale, iar despre plecarea fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader spune ca nu i s-a parut ca a fost facuta "pe usa din fata". La randul sau, Tudorel Toader considera interesanta afirmatia despre conditiile plecarii lui Lazar si face precizari in legatura cu cererea de revocare a acestuia. ''Alta simpla precizare ! Interesanta afirmatia lui Augustin Lazar care spune ca " am plecat cand am vrut eu"/ a se citi de la Ministerul public ! Care sa fi fost motivele de refuzare a propunerii MJ, in sensul sesizarii CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala, conflic rezult ...