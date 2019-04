Tudorel Toader, despre motiune: Este posibila orice varianta pe care o prevede Constitutia

Tudor Toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat astazi ca ia in calcul orice varianta in ceea ce priuveste motiunea de cenzura impotriva sa. ”O zi ca multe altele, in care merg la minister, sunt de fapt, depun juramantul unii care au terminat stagiul de judecator, procuror, primesc studentii care vin in vizita la minister, le voi face o scurta prezentare, motiunea de cenzura si ce va mai fi la capitolul neprevazut. Este posibila orice varianta pe care o prevede Constitutia, pe care o vor decide decidentii. Motiunea simpla la adresa ministrului Justitiei, votata astazi, pentru a treia oara in Senat Eu v-am repetat, sper ca-mi fac treaba pana in ultimul moment ca ministru. Este un princi ...