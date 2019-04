Tudorel Toader DINAMITEAZA Dosarul Revoluției: 'Augustin Lazar a trimis doar o parte din dosare in instanța, abia apoi cealalta parte'

Avocatul lui Ion Iliescu, Adrian Georgescu, a anunțat, miercuri seara, că Dosarul Revoluției a fost trimis de Augustin Lazăr în instanță, deși nu este finalizat. Acesta a declarat că joi, la Secția 8 de Poliție, avocații părților au fost chemați pentru a continua audierile în Dosarul Revoluției.

Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat, miercuri seara, la România TV, că are informații potrivit cărora Augustin Lazăr a trimis eșalonat dosarul Revoluției la instanță.

”Parchetul nu mai are competență să îndeplinească niciun act. Nu cunosc aspectele concrete, dar dacă sunt adevărate, categoric nu sunt în parametrii legii. Imediat după ce dânsul a ținut conferință de presă, am aflat că a trimis o parte din dosare, la instanța competentă, urmând ca în cursul zilei de ieri să trimită și partea cealaltă de dosare. Nu cunosc realitatea, dar, dacă ieri am primit acea informație, iar astăzi o comentați, eu nu am informații să o contrazic”, a spus Tudorel Toader.

