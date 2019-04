Tudorel Toader, dupa ce Viorica Dancila a cerut revocarea sa: “Pana la finalul programului, va voi anunța decizia” / UPDATE

UPDATE Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi, că, până la sfârșitul programului (adică, până joi după-amiază – n.r.) va anunța public dacă va demisiona sau va aștepta ca președintele Klaus Iohannis să decidă în privința cererii de revocare a sa. Toader a precizat, însă, că nu va părăsi Ministerul Justiției până la instalarea înlocuitorului The post Tudorel Toader, după ce Viorica Dăncilă a cerut revocarea sa: “Până la finalul programului, vă voi anunța decizia” / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.